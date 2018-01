Ministério da Agricultura é notificado sobre restrições de importação de carne pela Rússia

RIBEIRÃO PRETO - O Ministério da Agricultura informou ter recebido nesta quarta-feira, 8, notificação do governo russo sobre as restrições realizadas pelas autoridades daquele país à compra de carnes bovina e suína de frigoríficos brasileiros.

O Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Veterinária da Rússia anunciou na semana passada a suspensão temporária das importações de carne bovina do frigorífico MataBoi e a imposição de regras mais rígidas para outras cinco companhias. A medida vale a partir da próxima quarta-feira, 15. Para produtos embarcados antes dessa data serão feitas inspeções adicionais.

Para o MataBoi, a autoridade sanitária russa citou substâncias fora do padrão sanitário adotado pelo país. A carne bovina vendida pelos frigoríficos JBS, Frigo Estrela, Frigol e Frigon, e a suína, do frigorífico Aurora, passarão por controles sanitários mais rígidos. Segundo o despacho publicado no site da agência russa, essas novas restrições estão em vigor desde o dia 30 de outubro. Não foi informado se as medidas valem para todas as unidades dessas empresas ou apenas para plantas frigoríficas específicas.

Segundo o Ministério da Agricultura, "a comunicação oficial foi encaminhada ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa) da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) para que seja dada ciência aos estabelecimentos envolvidos para avaliação. Os estabelecimentos deverão prestar esclarecimentos ao Dipoa, que irá analisar e adotar as providências necessárias", informou, em nota.