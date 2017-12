Ministério da Agricultura estuda nova versão do Recoop O Ministério da Agricultura começou a estudar o lançamento de uma nova versão do Recoop, o programa de recuperação das cooperativas agropecuárias. O novo desenho visa estimular a fusão das cooperativas dos setores de café e de leite e poderá contar com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com o ministro, a crise da Parmalat cria as condições necessárias para que o programa seja implantado com êxito e permita fortalecer as cooperativas de leite e laticínios. "Chupar manga verde dá sempre dor de barriga. Talvez o caso da Parmalat seja um sinal de que o setor já está maduro para fazer as mudanças necessárias", defendeu Rodrigues.