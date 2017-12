Ministério da Agricultura quer levar carne brasileira para Ásia O secretário de Defesa Agropecuária do ministério, Maçao Tadano, viajou hoje para Londres, atendendo a um convite do governo britânico para conhecer o sistema do Reino Unido para controle de sanidade do rebanho. Em seguida, Tadano viaja para a Ásia, onde vai chefiar a missão técnica e comercial brasileira. O grupo que, na próxima segunda-feira, visita Japão, Coréia do Sul e Taiwan vai apresentar informações sobre a sanidade do rebanho e iniciar negociações para o acesso das carnes brasileiras a estes mercados. A missão também irá tratar de questões ligadas à exportação de uva, mamão papaia, maçã e soja. No Japão, o grupo vai demonstrar que as áreas produtoras de mamão não estão próximas à região afetada pela mosca da carambola, que ataca várias frutas. A mosca foi registrada no Amapá e o governo mantém uma rede de armadilhas capaz de detectar sua saída desta região. A viagem do grupo tinha sido anunciada pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, no dia 10 de janeiro. Rodrigues explicou que estes três mercados asiáticos só compram carne bovina "in natura" de nações cujos rebanhos sejam integralmente reconhecidos pela Organização Internacional de Epizootias (OIE) como livres de aftosa. O Brasil tem 85% de seu gado nesta condição. A proposta do grupo é fazer com que eles aceitem a recomendação da OIE de permitir a importação de carne bovina de áreas reconhecidamente livres de aftosa. A oportunidade de negociar a abertura destes mercados ao produto surgiu com o registro da doença da vaca louca em território norte-americano. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de carne bovina para os asiáticos. O grupo terá o reforço de vários representantes da iniciativa privada, alguns deles integrados também à viagem que os ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, realizam à Rússia nesta semana, onde discutem as cotas para a importação de carnes bovina, suína e de frango. Fazem parte também da missão ao Japão, Coréia e Taiwan o diretor substituto de Defesa Animal, Jamil Gomes de Souza, e o representante do Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal, Gilson Westin Cosenza.