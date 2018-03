Ministério da Agricultura quer retaliar a Argentina O secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, defendeu hoje uma retaliação do governo em resposta à decisão dos parlamentares argentinos de sobretaxar as importações de açúcar em 20%. Ele classificou a decisão de lamentável e disse que resta ao governo duas alternativas: apoiar o projeto de lei em estudo no Congresso que sobretaxa as importações de trigo da Argentina; e recorrer na OMC contra a decisão do país vizinho. "Lamento muito a atitude do nosso principal parceiro do Mercosul, exatamente quando deveríamos nos unir contra o protecionismo mundial." Dimarzio disse que o Brasil está questionando as barreiras que dificultam a entrada do açúcar brasileiro na União Européia "É uma grande inconsistência deixar essa decisão argentina sem resposta".