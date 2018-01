Ministério da Fazenda diz que PIB do 1º tri confirma continuidade da recessão

O Ministério da Fazenda avaliou nesta quarta-feira, 1º, que o resultado do PIB do primeiro trimestre deste ano, divulgado hojeo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirma a continuidade da "mais intensa recessão de nossa história".

"As estatísticas das Contas Nacionais hoje divulgadas confirmaram que, no primeiro trimestre, como resultado essencialmente de desenvolvimentos domésticos, teve continuidade a mais intensa recessão de nossa história, a qual, dentre outros aspectos, gerou um contingente de 11 milhões de desempregados", diz, em nota, o ministério.

A expectativa da Pasta, entretanto, é de que, nos próximos trimestres, "em grande parte como consequência da implementação tempestiva de iniciativas recentemente anunciadas, deve ter início o processo de recuperação da economia brasileira".

De acordo com os números divulgados pelo IBGE, o PIB brasileiro recuou 0,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2015. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o recuo foi de 5,4%.