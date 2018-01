Ministério da Justiça abre processo contra Abrinq A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça decidiu nesta quinta-feira, 23, abrir processo administrativo para investigar a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) e o presidente da entidade, Synésio Batista da Costa, por tentativa de incentivar conduta uniforme das indústrias de brinquedos na importação dos produtos chineses, o que seria um crime contra a livre concorrência. A denúncia partiu da indústria Mattel do Brasil, que informou à secretaria que a Abrinq, em agosto de 2006, após uma viagem do empresário à China, convocou os associados para uma reunião e propôs o estabelecimento de cotas fixas e individuais para cada importador de brinquedos, a fixação de preços mínimos para as importações e criação de barreiras à entrada de novos concorrentes. A justificativa da entidade seria proteger a produção nacional de brinquedos de uma competição predatória dos produtos chineses. A Mattel entregou cópia de uma gravação da referida reunião. Para a denunciante, as propostas teriam, na verdade, o "objetivo de limitar a concorrência no cenário nacional", de acordo com os técnicos da SDE. A SDE resolveu investigar melhor as ações da Abrinq e de seu presidente e vai abrir um prazo para defesa da associação. Em princípio, os técnicos da SDE entenderam que "há indícios suficientes para suspeitar das ações da associação". Se a SDE considerar que houve crime anticoncorrencial e pedir ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a condenação, a Abrinq estará sujeita ao pagamento de multa que varia de R$ 10.195,00 a R$ 10.195.000,00 e seu presidente poderá ser condenado com até metade do que for imposto à entidade.