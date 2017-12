Ministério da Saúde registra genérico contra Aids O Ministério da Saúde registrou hoje o primeiro genérico anti-retroviral, a Lamivudina (3TC). O medicamento faz parte do coquetel anti-Aids e é um dos medicamentos mais usados pelos portadores do vírus HIV, atuando como antivirótico. A Lamivudina, que tem como referência o Epivir do laboratório Glaxo Welcome, será produzida pelo laboratório Ranbaxy. Inicialmente, vai ser importada da Índia. A caixa com 60 comprimidos do Lamivudina custará R$ 126,33, enquanto a mesma apresentação do Epivir custa R$ 210,55. O genérico custa 40% menos. O Ministério da Saúde prevê para este ano a compra de 22 milhões de cápsulas de Lamivudina. A previsão é que cerca de 30 mil pacientes sejam beneficiados com a compra do medicamento. No Brasil, 597 mil pessoas têm o HIV. Além do anti-retroviral Lamivudina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também concedeu registro para o anti-arritmico, cloridrato de amiodarona, que tem como referência o Atlansil (laboratório Biosintética); o expectorante Carbocisteína, que tem como referência o Mucolit (laboratório Medley); o antibiótico Cloridrato de clindamicina que tem como referência o Dalacin C e o anti-acne Isotretinoína que copia o medicamento Roacutan, ambos produzidos pelo laboratório Ranbaxy. A Anvisa já autorizou o registro de 308 medicamentos genéricos, de 126 princípios ativos que representam 53 classes terapêuticas. Desde fevereiro do ano passado, quando foram anunciados os primeiros genéricos, a Anvisa registrou medicamentos para tratamento de pacientes transplantados, diabéticos, hipertensos, portadores de Mal de Parkinson, para tratamento de câncer, cardiopatias, depressão, úlcera, alergia, entre outros.