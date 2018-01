Ministério decide e agências regulam, afirma Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu hoje que não tem interesse em esvaziar as agências reguladoras, cujas regras foram apresentadas terça-feira pelo governo em um anteprojeto de lei que está aberto à consulta pública. "O interesse do governo é colocar as coisas no seu devido lugar. Quem decide politicamente é o governo. E quem cuida da regulamentação são as agências", disse. Segundo ele, "se durante algum tempo as agências extrapolaram suas funções por conta de esvaziamento de ministério, que é quem tinha de tomar as decisões políticas, isso vai mudar". O presidente disse que o governo fará as regras do setor da forma mais transparente possível e não teme assustar os investidores estrangeiros.