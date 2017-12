Ministério desmente reunião de Lavagna com FMI em Washington O assessor de imprensa do ministério de Economia, Armando Torres, desmentiu que o ministro Roberto Lavagna se reunirá com representantes do Fundo Monetário Internacional nos próximos dias. Lavagna estará em Washington a partir de quarta-feira próxima, onde participará da reunião de ministros da Alca. "O ministro, durante sua estadia nos Estados Unidos, não manterá contato algum nem com os representantes do FMI, nem com autoridades do Tesouro. Simplesmente participará de um encontro da Alca", informou o porta-voz. A notícia de que Lavagna aproveitaria sua viagem a Washington para reunir-se com o FMI e com o Tesouro foi veiculada pelos jornais argentinos e confirmada por fontes do ministério.