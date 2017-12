Ministério deve convocar reunião para discutir Parmalat O Ministério da Agricultura convocará, possivelmente para o dia 6 de janeiro, uma reunião da Câmara Setorial do Leite e Derivados para avaliar as conseqüências da concordata externa da Parmalat no mercado brasileiro de laticínios. A produção de leite no Brasil é pulverizada em pequenas propriedades. Da produção anual inspecionada de 14 bilhões de litros por ano, a Parmalat Brasil é responsável pela captação de cerca de um bilhão de litros, informou a Secretaria de Política Agrícola do ministério. Estima-se que 13 mil produtores brasileiros entregam leite nas nove unidades da empresa espalhadas pelo País. A matriz italiana da Parmalat entrou em concordata recentemente, com um rombo estimado de 10 bilhões de euros (R$ 36,11 bilhões). A reunião deve ser presidida pelo ministro Roberto Rodrigues.