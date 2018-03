Ministério divulga criação de 291.822 postos de trabalho O emprego formal no País, em maio, registrou um saldo líquido positivo de 291.822 novos trabalhadores no mercado com carteira assinada. O saldo acumulado no ano alcança 826.700 empregos. Esses números foram divulgados na tarde de hoje pelo Ministério do Trabalho.