Ministério divulga MPs do setor elétrico O Ministério de Minas e Energia divulgou em seu site na internet, desde ontem no final da noite, os textos integrais das duas medidas provisórias (MPs) que definem um novo modelo para o setor elétrico. Os textos deverão ser publicadas amanhã no ?Diário Oficial? da União. O endereço do Ministério na internet é www.mme.gov.br. O link para os textos está na primeira página, abaixo da notícia da divulgação do novo modelo do setor elétrico.