Ministério diz que não haverá contingenciamento de gás O Ministério de Minas e Energia distribuiu nota oficial informando que, como a situação política na Bolívia está retornando à normalidade, "não haverá necessidade de medidas de contingência para o abastecimento do gás natural no Brasil". De acordo com a nota, "a operação das unidades de produção de gás natural e de petróleo na Bolívia estão retomando o ritmo normal". Os campos de gás natural de Santo Alberto e Santo Antônio, ambos da Petrobras, operaram normalmente hoje. Segundo a nota, o mesmo ocorreu com os gasodutos pelos quais o gás natural chega até o Brasil.