Ministério do Comércio da China promete retaliação se Trump confirmar novas tarifas

PEQUIM - Um porta-voz do Ministério do Comércio da China afirmou nesta sexta-feira, 06, que o país "não vai hesitar em pagar qualquer preço" para defender seus interesses se os Estados Unidos adotarem novas tarifas contra produtos chineses.

Na véspera, a gestão Donald Trump anunciou que vai avaliar se impõe taxação a mais US$ 100 bilhões em importados da China. O valor poderá se somar aos US$ 50 bilhões anunciados no início da semana como retaliação ao roubo de propriedade intelectual americana.

O porta-voz chinês sugeriu que Pequim está aguardando a confirmação da imposição das tarifas pela Casa Branca. "Vamos ouvir as suas palavras e observar suas ações", afirmou.

A China reiterou que não pretende entrar em uma guerra comercial, mas que não tem medo de ingressar em uma. O país também afirmou que pretende continuar abrindo seus mercados.

Em resposta ao anúncio do início da semana, Pequim fixou a taxação de US$ 50 bilhões em compras de produtos americanos, incluindo soja e aviões. /Dow Jones Newswires