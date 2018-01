Ministério do Planejamento explica queda do PIB A Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento divulgou nota técnica em que explica que a queda do PIB no segundo trimestre deste ano de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado, e de 1,6% na comparação com o primeiro trimestre deste ano é decorrente "dos ajustes monetário e fiscal que o governo foi obrigado a implementar para debelar os choques adversos ocorridos em 2002 e conter as expectativas inflacionárias dos agentes econômicos." A nota ressalta, porém, que o resultado da política monetária e fiscal no primeiro semestre tem sido a "melhoria significativa de todos os fundamentos macroeconômicos". Esse fato, conforme a nota, vem "permitindo reversão gradual das políticas contracionistas desde junho último". A assessoria econômica do Ministério destaca que "políticas monetária e fiscal mais expansionistas e inflação cadente começam a se fazer sentir pela elevação do poder de compra dos salários e aumento das vendas". Veja a íntegra da nota O PIB a preços de mercado, no primeiro semestre de 2003, cresceu 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tal resultado implica taxa de crescimento acumulada do produto de 1,6% nos quatro trimestres terminados no segundo trimestre de 2003. A variação de 0,3% no PIB semestral foi determinada pelo crescimento de 5,7% da agropecuária, de 0,4% dos serviços e pela queda de 0,5% da indústria. Dentre os subsetores da indústria, a construção civil foi o único que apresentou queda (-6,5%). Os serviços industriais de utilidade pública, a extrativa mineral e a de transformação apresentaram crescimentos de 2,2%, 1,9% e 0,8%, respectivamente. Sob a ótica da despesa, o crescimento do produto explica-se pela expansão de 25,3% das exportações de bens e serviços, de 0,3% do consumo do governo e pelas quedas dos investimentos, das importações e do consumo das famílias de 5,4%, 5,3% e 4,7%, respectivamente. Os resultados do PIB no segundo trimestre de 2003 em relação ao mesmo período do ano anterior e ao primeiro trimestre do corrente ano de 1,4% e 1,6%, refletem os ajustes monetário e fiscal que o governo foi obrigado a implementar para debelar os choques adversos ocorridos em 2002 e conter as expectativas inflacionárias dos agentes econômicos. A firmeza na condução da política econômica resultou em melhoria significativa de todos os fundamentos macroeconômicos, permitindo reversão gradual das políticas contracionistas desde junho último. Políticas monetária e fiscal mais expansionistas e inflação cadente começam a se fazer sentir pela elevação do poder de compra dos salários e aumento das vendas. Desde julho os níveis dos estoques indesejados, na indústria paulista, já começaram a diminuir; a produção de papelão ondulado para embalagem, um dos termômetros de recuperação do nível de atividade, nas quatro primeiras semanas de agosto, cresceu 8%; e a utilização de capacidade das indústrias de papel e papelão, química e têxtil do Estado de S. Paulo atingiu 88%, 84% e 83,5%, respectivamente. Tais indicadores apontam para a recuperação do nível de atividade a partir do terceiro trimestre e aceleração da produção industrial e das vendas do comércio no último trimestre do ano."