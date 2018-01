Ministério do Trabalho encontra 118 crianças em situação de trabalho infantil em Boa Vista

Durante operação realizada entre os dias 6 e 12 de outubro na cidade de Boa Vista (RR), o Ministério do Trabalho encontrou 118 crianças e adolescentes em atividades consideradas como as piores formas de trabalho infantil. Pelo menos 13 menores de idade trabalhavam na coleta de lixo em um aterro sanitário a 13 quilômetros do centro da capital. O lixão foi interditado e a empresa administradora, Sanepav Ambiental, foi autuada por 12 infrações às normas de segurança e saúde.

Também foram identificadas irregularidades durante o último fim de semana em feiras públicas da região — na feira do Pintolândia, foram identificadas 48 crianças em situação de risco; na dos Garimpeiros, 40; e na dos Produtores, seis. Outros dez menores de idade foram encontrados nas ruas em situação de grave risco social. A Prefeitura de Boa Vista e o Estado de Roraima foram notificados em relação a crianças encontradas sozinhas ou em companhia dos pais.

De acordo com a coordenadora do Grupo Especial de Combate ao Trabalho Infantil, Marinalva Dantas, o aterro foi o local onde foram encontradas as situações mais graves. “[Havia] crianças trabalhando e muitas delas morando no meio do lixo, sujeitas a doenças e sem as mínimas condições de proteção à sua saúde”, relatou.