Ministério e União entram com ação para fechar Stand Center Os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União ajuizaram nesta quinta-feira, 12, uma ação conjunta na Justiça Federal de São Paulo pedindo a imediata suspensão das atividades do Stand Center, conhecido centro comercial da Avenida Paulista. O estabelecimento é acusado pelos autores da ação de comercializar produtos piratas, contrabandeados e sem nota fiscal. O procurador do Ministério Público Federal de São Paulo, Luiz Fernando Gaspar Costa, explicou que a ação com pedido de liminar pede a imediata suspensão das atividades da empresa, o fechamento do piso térreo do prédio onde funciona o ponto comercial por tempo indeterminado e a anulação do contrato de locação entre o Stand Center e a proprietária do imóvel, a imobiliária Ibitirama. "O contrato de locação, ainda que privado, é ilegal, uma vez que falta um objeto lícito para a sua finalidade", disse. Além disso, os autores pedem a proibição de que o Stand Center e seus sócios voltem a praticar o comércio ilegal, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão pelo descumprimento da decisão, e a responsabilização do proprietário do imóvel por destiná-lo para a prática do contrabando com base na lei anti-truste. O objetivo, além de impedir que os sócios voltem a praticar o comércio ilegal em outros locais, é descaracterizar e impedir a instalação de novos estabelecimentos semelhantes no local, que tornou-se um ponto de referência para os consumidores, atraídos pelos preços mais baixos dos produtos, principalmente eletrônicos. Conivência com ilegalidade De acordo com o procurador da República Márcio Schusterschitz, a ação tem como objetivo "romper com a conivência de São Paulo com a ilegalidade". Embora garantam que outros centros comerciais semelhantes também serão alvo desse tipo de ação, a escolha do Stand Center como primeiro alvo dos órgãos não foi aleatória. "O Stand Center é o mais antigo e movimentado centro comercial dessa natureza na cidade. Além disso, está localizado na Avenida Paulista, centro empresarial e financeiro da América Latina, e é vizinho das sedes da Justiça Federal e Ministério Público de São Paulo", explicou. "É um tipo de comércio que tem de ser freado e revertido, sob o risco de engolir a economia formal no País", acrescentou. O diretor executivo de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda de São Paulo, José Clóvis Cabrera, definiu o Stand Center como "ícone do comércio ilícito de São Paulo". Segundo ele, apesar dos acionamentos e plantões fiscais feitos pela Secretaria na tentativa de coibir o comércio ilegal, a atividade é retomada assim que a fiscalização deixa o local. "Atividades ilegais trazem grande lesão ao Estado, não apenas sob o aspecto tributário. Há também desrespeito ao direito e segurança do consumidor e promoção de concorrência desleal com a economia formal", declarou. "Com esta ação, queremos o amparo do Poder Judiciário para que o Estado possa impedir a continuidade dessa prática nociva", acrescentou. A promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dora Martin Strilicherk, cobrou uma resposta do Judiciário em relação ao tema. "A atividade econômica é regrada e deve ser cumprida. É o momento de o Poder Judiciário se manifestar ou não sobre essa ilegalidade", disse. Schusterschitz, no entanto, admitiu que não há qualquer previsão sobre quando a liminar e a ação serão apreciadas pela Justiça. Histórico Os autores da ação estimam que o faturamento mensal do Stand Center seja de R$ 10 milhões. Em estabelecimentos legalizados, o mesmo volume de produtos comercializados corresponderia a R$ 30 milhões, dos quais 38% seriam recolhidos como carga tributária. No centro comercial funcionam 210 boxes, onde trabalham cerca de 400 pessoas e circulam dois mil consumidores por dia. Em 2006, segundo Schusterschitz, o Stand Center foi alvo de seis operações que apreenderam mercadorias no valor de R$ 2 milhões. "No País, a Receita Federal apreendeu R$ 900 milhões em mercadorias durante todo o ano de 2006, sendo que de 35% a 40% desse total no Estado de São Paulo", afirmou. Os locatários dos 210 boxes do Stand Center não serão penalizados, garantiu Costa. "Eles são o elo mais fraco dessa relação", disse. "Os boxes são secundários. Queremos atacar a administração do shopping, pois o que atrai as pessoas é o estabelecimento em si, e não uma ou outra loja", completou Schusterschitz.