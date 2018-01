Ministério espera liberar plantio de transgênico O Ministério da Agricultura aguarda o reinício das atividades do Judiciário, hoje, para decidir sobre a liberação do cultivo de cinco tipos de soja roundup ready da Monsanto. Em conseqüência da polêmica causada pela declaração do ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, de que regularizaria ainda esta semana a decisão da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), que deu parecer favorável à soja transgênica da Monsanto, o ministério decidiu esperar que a Justiça analise documentos anexados pela Advocacia-Geral da União (AGU) ao processo que tramita na Justiça sobre o assunto. Um dos documentos anexados é a Medida Provisória nº 2.137, editada no ano passado. O objetivo desta medida é determinar as atribuições da CTNBio e, com isso, permitir que se dê aval a suas decisões. O ministro interino da Agricultura, Márcio Fortes de Almeida, contestou ontem a informação do presidente da Associação dos Juízes Federais, Flávio Dino, que levantou a possibilidade de o ministro Pratini ser processado caso autorize o plantio da soja transgênica. "Não pode haver interpelação se nada aconteceu", disse. Ele acredita que o parecer da AGU reverterá liminar que proíbe a liberação do cultivo do grão geneticamente modificado. Para Almeida, a liminar foi dada antes da medida provisória e por isso não considera o poder da CTNBio. A última declaração de Pratini sobre o assunto foi dada na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, na quinta-feira, em Nova York. O ministro voltou ontem ao Brasil.