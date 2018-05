Ministério fica atento à queda de 6% em preço do minério A queda de mais de 6% no preço do minério de ferro no mês passado é motivo de atenção para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, segundo a secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Prazeres. Apesar da baixa, no acumulado do primeiro semestre do ano, os dados para a commodity ainda são positivos.