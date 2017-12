Ministério financia qualificação da produção de vinho O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, assinou neste sábado, em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, um protocolo de intenções com o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), para o repasse de R$ 168 mil do Pronaf Capacitação, a serem empregados na formação de 900 trabalhadores em 45 vinícolas da região. Durante a assinatura do convênio, na 12ª Avaliação Nacional de Vinhos, o ministro afirmou que o investimento, na qualificação agronômica e gestão das propriedades, faz parte da agenda do governo federal para apoiar a produção da uva e do vinho no país. Ele garantiu que para a safra 2005/2006 os recursos para o setor serão aumentados. Rossetto também destacou o esforço e dedicação da cadeia produtiva "para oferecer uma produção de qualidade como é a brasileira". O ministro explicou que desde a implantação, no ano de 2000, o Programa Ibravin de Formação ampliou os conhecimentos de quase 4 mil agricultores em 31 municípios da região vitivinicultora do Rio Grande do Sul. Segundo ele, o objetivo central da iniciativ a é fortalecer e resgatar a formação dos produtores, criando espaço de discussão e de ação sobre o sistema de organização da produção.