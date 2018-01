Ministério garante reforma trabalhista ao FMI A reforma da legislação trabalhista foi o principal assunto da reunião de hoje entre os técnicos da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) e a secretária-executiva do Ministério de Trabalho, Sandra Starling. No encontro, os técnicos do fundo quiseram saber da secretária se vai haver a reforma trabalhista. Segundo relato da assessoria de imprensa do ministério, a secretária expressou no encontro o compromisso do governo com a reforma da legislação trabalhista, mas garantiu que não haverá redução dos direitos do trabalhador. A secretária destacou que a intenção do governo com a reforma não é flexibilizar a legislação, mas atualizá-la e modernizá-la por meio de um modelo tripartite de negociação, com a participação de representantes do governo, trabalhadores e empresários, que ocorrerá no Fórum Nacional de Trabalho. O Fórum será instalado no final de março ou início de abril. A secretária disse aos técnicos do fundo que o projeto estará pronto para ser enviado ao Congresso Nacional daqui a oito ou nove meses. As discussões do Fórum serão feitas simultaneamente à do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.