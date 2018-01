Ministério lança site da Previdência Profissionais e segurados poderão consultar toda a legislação previdenciária por meio do Sislex - sistema de legislação, atos normativos jurisprudência e pareceres sobre a Previdência Social. O Ministério da Previdência e Assistência Social está lançando a 14ª edição do Sislex. O lançamento também está sendo feito em CD-ROM. Segundo o ministério, serão distribuídas nove mil unidades para todas as áreas da previdência social. A versão em CD-ROM vem com uma instalação automática do Sislex. Com ele, o usuário não precisa mais de instrução prévia sobre a forma de instalar e executar o programa. Outra novidade é a adoção de nova formatação de documentos, com menos cores, ficando mais próxima do padrão impresso utilizado, Há também uma resenha localizada no livro Help que apresenta uma relação de documentos incluídos e atualizados nesta edição. Pela Internet, os interessados podem consultar o Sislex na página da Previdência Social (veja link abaixo). Para as consultas de atos mais recentes, dos últimos 90 dias, por exemplo, basta o interessado clicar o botão Download, logo abaixo da estante/biblioteca, e, em seguida, localizar e copiar a legislação que quiser, atualizada diariamente. Se a pessoa precisar de alguma norma que não estiver disponível, é só solicitá-la pelo e-mail sislex@rj.previdenciasocial.gov.br. Na Internet, além da legislação previdenciária, também estão disponíveis a Constituição, o Código Penal, o Código Civil e outras publicações. Segundo o Ministério da Previdência Social, na 14ª edição foi desenvolvida uma nova modalidade de auto-treinamento, que tem por objetivo apresentar resumidamente a recuperação e utilização da informação contida no Sislex.