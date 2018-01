Ministério pode controlar preços de remédios Se o governo aceitar a proposta, a equipe do ministro José Serra terá maior poder de atuação, hoje restrito pela legislação de acompanhamento do mercado. É do presidente da CPI, deputado Nelson Marchezan (PSDB-RS), a proposta contida no texto do relator Ney Lopes ( PFL-RN ) de excluir as Secretarias de Acompanhamento Econômico (Seae) e de Direito Econômico (SDE) do processo de fiscalização dos preços de remédios. O relatório propõe que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS) ganhe condições de centralizar a instrução de inquéritos, mas o julgamento dos casos continuará com o Conselho Administrativo do Direito Econômico (Cade). Critério mais rígidos O relatório final também aumenta as multas para abusos da ordem econômica. A idéia do relator é instituir critérios econômicos para o registro de medicamentos ou revalidação do mesmo. Os laboratórios teriam de apresentar a planilha de custo e o preço de lançamento no mercado. Essas informações serviriam de base para o acompanhamento de preços pela ANVS. A Agência não poderia, entretanto, vetar o registro ou sua revalidação caso o preço apresentado não estivesse justificado na planilha. Teria antes que abrir o inquérito, fazer diligências e comprovar a suspeita. Outra sugestão é que a Agência tenha poderes de vetar reajustes de preços de medicamentos quando o laboratório apenas fizer uma mudança sem repercussão no produto, a chamada "maquiagem". Lopes, em entrevista à TV Câmara, disse que o relatório final trata de cartel e preços abusivos. Ele deu um recado aos que esperavam uma atitude mais agressiva diante de abusos, explicando que senador e deputado não podem punir.