Ministério proíbe uso de antibiótico em aves e suínos O Ministério da Agricultura decidiu proibir, em todo o território nacional, o uso de antibióticos do grupo de nitrofuranos em aves e suínos destinados ao consumo humano. A proibição virá em portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério a ser publicada no Diário Oficial da União, na quarta-feira. ntre os produtos pertencentes a esse grupo de medicamentos já foram proibidos pelo governo o nitrofurazona e a furazolidona, por meio da portaria número 448, de 10 de setembro de 1998. A medida foi tomada pelo Ministério para evitar que países importadores de frangos brasileiros como aqueles integrantes da União Européia - onde o uso desse tipo de antibióticos já foi proibido - acabassem suspendo as aquisições de frango do Brasil. Além disso, como não existem estudos conclusivos sobre as doenças que podem ser causadas no homem pelos resíduos dessa substância, a proibição também foi determinada para garantir a segurança alimentar dos consumidores brasileiros, segundo o Ministério da Agricultura.