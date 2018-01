Ministério Público investiga importação de arroz do Uruguai O procurador da República em Santana do Livramento (RS), Cícero Corrêa, instaurou um procedimento administrativo para investigar possíveis irregularidades na importação de arroz do Uruguai. A medida foi baseada em denúncia formulada pela Federação dos Arrozeiros e Sindicato Rural de Quaraí. Eles argumentam que os caminhões vindos do país vizinho com arroz ingressam no Brasil com excesso de carga, gerando prejuízos à indústria e agricultura nacionais, sonegação de impostos e danos às rodovias. O procedimento instaurado pela Procuradoria da República busca verificar as medidas que estão sendo tomadas pela Receita Federal, Ministério da Agricultura e Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) para coibir esta prática. O procurador enviou um ofício à Receita Federal, requerendo informações sobre as balanças que deveriam fazer o controle das cargas a granel.