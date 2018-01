Ministério Público move ação contra fusão da Varig e Tam O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul moveu uma nova ação judicial contra a fusão da Varig com a TAM, na 4ª Vara Federal de Porto Alegre. O objetivo é ampliar decisão liminar da mesma Vara, de agosto, que invalida os efeitos de eventuais medidas ou contratos adotados pela Varig e a TAM para realizar a fusão. A informação foi divulgada hoje pela assessoria da Associação de Pilotos da Varig (Apvar), que é contra a fusão.