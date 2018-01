Ministério Público pede execução de acordo da Vasp O Ministério Público do Trabalho (MPT) apresentou à 14ª Vara do Trabalho de São Paulo pedido de execução provisória do acordo assinado pela Vasp, informou hoje a Revista Consultor Jurídico. Os procuradores solicitam que seja levantada a quantia de R$ 40 milhões por meio da penhora de imóveis da Vasp. Pelo compromisso firmado entre a companhia aérea, o MPT e sindicatos de aeronautas, a Vasp teria até esta sexta-feira para quitar a folha de pagamento em atraso, ?inclusive quanto aos recolhimentos previdenciários e fiscais?. A companhia aérea ainda não apresentou a carta de fiança no valor de R$ 40 milhões, conforme previsto no acordo. Na última terça-feira, dia 31 de maio, a Vasp entregou à Vara apenas o protocolo de pedido da fiança ao banco. Por esse motivo, continua em vigor a intervenção decretada pela Justiça do Trabalho em 10 de março. O juiz Homero Batista Mateus da Silva, titular da 14ª Vara do Trabalho, decidirá nos próximos dias sobre o requerimento dos procuradores do Trabalho.