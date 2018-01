Ministério Público quer ampliar pena para caso Marka-FonteCindam O Ministério Público Federal (MPF) vai recorrer da sentença judicial que condenou oito envolvidos no escândalo da ajuda aos bancos Marka e FonteCindam. Os procuradores Artur Gueiros, Bruno Acioli e Raquel Branquinho, responsáveis pelas investigações que deram início ao processo na Justiça, querem ampliar as penas impostas aos réus, que variam entre 5 e 13 anos de prisão. Eles pretendem ainda reverter a absolvição de três dos acusados. Na sexta-feira, a juíza federal Ana Paula Vieira de Carvalho condenou o ex-banqueiro italiano Salvatore Cacciola a 13 anos de prisão mais multa de 780 salários mínimos por peculato - lesão à administração pública feita por funcionário público ou com a ajuda deles - e gestão fraudulenta. O ex-presidente do Banco Central (BC) Francisco Lopes e os então executivos do FonteCindam Sérgio Steinfeld e Luiz Antônio Gonçalves pegaram 10 anos de prisão e multa de 600 salários mínimos cada também por peculato e gestão temerária, no caso dos dois últimos. Além deles, foram condenados por peculato Cláudio Mauch, Demósthenes Madureira de Pinha e Tereza Grossi, ex-funcionários do BC e o consultor Luiz Augusto Bragança. A juíza, porém, absolveu os consultores Alexandre Pundek, Rubem Novaes e a ex-diretora jurídica do Marka, Cinthia Costa Souza. Caso O caso Marka-FonteCindam começou com a desvalorização do real em 1999, quando os dois bancos perderam dinheiro ao apostar na manutenção do câmbio. O BC foi acusado de desviar dinheiro público ao ajudar as instituições, vendendo dólar a preços mais baixos que os vigentes. O MPF estima que o prejuízo chegue a R$ 1,5 bilhão. Os advogados dos condenados já anunciaram que vão recorrer da sentença. O Estado, porém, não localizou o representante de Cacciola, que está foragido da Justiça. Ele é o único sem direito a recorrer em liberdade, já que deixou o País rumo à Itália logo após sair da cadeia, em julho de 2000, por força de um habeas corpus. Apesar dos esforços da Justiça brasileira, Cacciola não pôde ser extraditado até hoje, já que a legislação local não permite a extradição de pessoas com nacionalidade italiana.