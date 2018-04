Ministério quer dar férias e 13º para autônomos O Ministério do Trabalho estuda garantir aos trabalhadores autônomos ou eventuais - como diaristas, jardineiros, eletricistas - os mesmos direitos que trabalhadores com carteira assinada. Eles passariam a receber, por exemplo, o 13º salário e as férias. Como forma de garantia do pagamento desses direitos, o Ministério planeja criar um fundo na Caixa Econômica Federal (CEF). Os recursos viriam de uma contribuição que todos os empregadores que contratarem esses serviços passariam a recolher. O valor seria calculado sobre o que foi pago pelo serviço e depositado em uma conta única do trabalhador, de acordo com o número do PIS. O percentual dessa contribuição ainda não foi fechado pelo Ministério do Trabalho, mas a estimativa é de que ela fique em torno de 60%. O governo estuda a possibilidade de permitir que os empregadores deduzam as despesas das contribuições do Imposto de Renda (IR) para compensar um possível aumento nos gastos com a contratação do serviço de autônomos ou eventuais. Fiscalização é o problema Um dos obstáculos para a Lei é estabelecer um sistema de fiscalização. Para controlar este problema, os trabalhadores serão incentivados a exigir dos empregadores o comprovante de pagamento da contribuição. Os recibos guardados serviriam de prova na hora de requisitar o benefício, caso o empregador não tenha depositado o valor que deveria. De acordo com o Ministério do Trabalho, o projeto prevê que o administrador do fundo, no caso a CEF, envie extratos aos trabalhadores para informar a movimentação da conta. O Ministério ainda calcula que a medida poderá beneficiar cerca de 10 milhões de trabalhadores de todos o país. Empecilhos Para o professor de direito do trabalho da Universidade de São Paulo (USP) Sérgio Pinto Martins, será complicado o empregador passar a pagar mais esse encargo. "Se uma pessoa chama um pintor para trabalhar durante um período em sua casa, contrata o preço e não o 13º e as férias." Martins diz que o autônomo, um pintor, por exemplo, não pode estabelecer quanto tempo vai demorar para concluir o serviço. "É difícil imaginar esse projeto, os únicos que serão beneficiados serão o autônomos ou eventuais, os empregadores não terão benefício nenhum."