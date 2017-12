Ministério quer suspender licença de unidade da Yukos O ministério de recursos naturais da Rússia (MPR) poderá suspender as licenças de operação da maior unidade da Yukos, a Yuganskneft, por causa das crescentes dívidas do grupo com impostos, informou uma pessoa próxima do assunto. O ministério de impostos do país informou ao MPR que a unidade, que produz mais de um milhão de barris de petróleo cru por dia, tem dívidas de 3,6 bilhões de rublos (US$ 123 milhões) e pediu ao MPR que considere a aplicação de sanções contra a companhia, disse a fonte. A lei de licenças de uso do subsolo da Rússia permite a suspensão caso a empresa licenciada não consiga pagar seus impostos. Promotores estão se preparando para vender a Yuganskneft para satisfazer a exigência de pagamento de impostos atrasados de US$ 3,4 bilhões de sua controladora. A Yukos até agora pagou apenas um pouco mais da metade desse montante e o período de tolerância terminou no final do mês passado. O Dresdner Kleinwort Wasserstein foi contratado para produzir uma avaliação independente da Yuganskneft. Uma avaliação conduzida pela própria Yukos estimou o valor da companhia em cerca de US$ 30 bilhões. Analistas dizem que nenhum dos candidatos que deverão ser aprovados como compradores pelo Kremlin têm esse dinheiro disponível. Conseqüências do problema A revogação das licenças da unidade iriam afetar diretamente os ativos dos quais a empresa deriva seu valor. Entretanto, a interrupção da produção da Yuganskneft traria problemas para as relações exteriores do país, adicionando incertezas sobre a oferta de petróleo. O governo sempre sustentou que quer que a Rússia seja um fornecedor confiável de petróleo para o mundo. As informações são da Dow Jones.