Ministério recomenda aprovação da fusão Ambev/Interbrew A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda emitiu hoje parecer recomendando a aprovação, sem restrições, da operação de fusão entre a AmBev e a Interbrew. "A análise da Seae concluiu que a operação submetida à apreciação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) não altera de forma significativa a estrutura do segmento analisado, não havendo como concluir que a mesma gera condições favoráveis ao exercício de poder de mercado", concluem os técnicos da secretaria. O parecer emitido foi encaminhado à Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, que será responsável por outra análise da operação. O documento da Seae não tem caráter decisório ou vinculante. O parecer servirá como mais uma das peças a serem utilizadas pelos integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão responsável pelo julgamento da operação. A fusão da AmBev e da Interbrew foi feita por meio de uma aquisição de 54,4% do capital da AmBev pela empresa belga. O acordo foi anunciado no dia 3 de março. No dia 1º de abril, a cervejaria Schincariol apresentou ao SBDC um pedido de impugnação da operação. Os técnicos da Seae reconhecem que a fusão das duas empresas resultará numa "concentração horizontal" no mercado de cervejas, mas sem comprometimentos da estrutura do mercado. "Após a operação, a participação conjunta das requerentes (AmBev e Interbrew) será de 67,001%, sendo 0,001% a participação da Interbrew no mercado brasileiro de cervejas", ponderam os técnicos da Seae.