Ministério recomenda venda da Kaiser para mexicanos A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aprovação, sem restrições, da venda da cervejaria Kaiser pelo grupo canadense Molson Coors para o grupo mexicano Femsa. A operação foi anunciada em 13 de janeiro deste ano. O parecer da Seae foi encaminhado esta semana ao Cade, mas ainda não há data marcada para seu julgamento. A Seae ressaltou que, apesar de envolver duas empresas multinacionais, a operação só tem impacto no Brasil e só foi submetida às autoridades brasileiras de defesa da concorrência por ser a cervejaria Kaiser uma empresa de origem brasileira. Com o negócio, o controle da Kaiser passou para as mãos da Femsa, que ficou dona de 68% da empresa. A transação, segundo estimativas do mercado, atingiu US$ 68 milhões. O valor representa menos de 10% dos US$ 765 milhões que os canadenses desembolsaram para adquirir o controle da Kaiser, em março de 2002. Em sua análise técnica, a Seae ressaltou que a operação não causa impacto na estrutura do mercado de cerveja no País porque a Kaiser já produz e distribui a cerveja Sol (marca da Femsa) no Brasil. Ou seja, segundo a Seae não haverá concentração de mercado com a fusão porque as relações comerciais entre a Kaiser e a Femsa não serão alteradas.