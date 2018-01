Ministérios aprovam redução de álcool anidro na gasolina Técnicos dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e das Minas e Energia já deram parecer favorável à redução de 25% para 20% da mistura de álcool anidro na gasolina. "Falta apenas um parecer jurídico do Ministério da Fazenda sobre o assunto", afirmou hoje o diretor do departamento de açúcar e álcool da Secretaria de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Ângelo Bressan. Os quatro ministérios compõem o Conselho Interministerial do Açúcar e Álcool (Cima). A redução de 25% para 20% da mistura de anidro na gasolina foi proposta na quarta-feira da semana passada, dia 15, pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, após reunião com usineiros. A proposta de Rodrigues é que a redução vigore a partir de 1º de fevereiro. Bressan lembrou que é normal, nesses casos, o ministério da Fazenda pedir um parecer jurídico sobre o assunto e garantiu que haverá tempo para que a redução passe a valer a partir do começo de fevereiro. Bressan afirmou que pedirá ao ministro Rodrigues que encaminhe aos órgãos competentes a denúncia dos usineiros de formação de cartel e prática de preços abusivos na comercialização de álcool no Distrito Federal. As denúncias foram apresentadas no último dia 15 ao ministro pelo presidente da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), Eduardo Carvalho, por meio do ofício número 011/2003. Os usineiros reclamam dos altos preços do álcool hidratado e da prática de preços similares em muitos postos de gasolina do Distrito Federal. "Vamos encaminhar as denúncias à Agência Nacional do Petróleo (ANP), à Secretaria de Direito Econômico (SDE) e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)", afirmou Bressan. "Nos postos de Brasília, os preços do álcool hidratado são similares aos praticados em estados como Amapá, Rondônia e Roraima", disse ele. Dados divulgados no site da ANP mostram que os preços médios do álcool hidratado praticados nos postos de Brasília ficaram em R$ 1,60/litro na semana entre 12 e 18 de janeiro. Em São Paulo, o preço médio no período foi de R$ 1,27/litro, também nos postos. Em Goiás, os preços médios foram de R$ 1,40/litro. Bressan calcula que o preço para transportar o álcool é de R$ 0,01/litro a cada 100 quilômetros. A maior parte do álcool consumido em Brasília vem de São Paulo; uma pequena parte é fornecida pelos usineiros de Goiás. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica