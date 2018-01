Ministra afirma que horário de verão poderá ser flexibilizado Em entrevista concedida aos jornalistas após palestra a empresários da Associação Comercial de Minas (AC Minas), a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, informou que o governo federal pretende reavaliar a implantação do horário de verão no País. De acordo com ela, o ministério está apurando qual o nível de segurança do sistema brasileiro para operar sem o horário de verão. "Vamos ver se é possível flexibilizar esta segurança", disse. Conforme Dilma Rousseff, o horário de verão só deverá ser implantado nas regiões onde houver necessidade. A decisão será tomada até o final deste mês.