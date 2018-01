Ministra britânica se encontrará com Lula semana que vem A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Margaret Beckett, visitará o Brasil na próxima semana a convite do ministro Celso Amorim. Esta será a primeira visita bilateral realizada por Beckett desde que ela assumiu o cargo há dois meses. Na segunda-feira, a ministra vai se reunir com o presidente Lula, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e Amorim. Na pauta do encontro, estão as relações bilaterais e a reunião de cúpula do G-8, que será realizada em São Petersburgo no mês de julho, com a presença de Lula. A ministra fará também uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, sobre o tema "O desafio do multilateralismo". Segundo seus assessores, Margaret vai ressaltar a necessidade dos principais países emergentes, como o Brasil, de serem integrados de forma plena ao sistema multilateral para que o mundo possa responder com mais eficácia aos desafios na área econômica, comercial ambiental, energética e no combate a pobreza.