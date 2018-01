Ministra descarta cisão de elétricas federais A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse, na posse da nova diretoria da Eletronorte, que as empresas elétricas federais não sofrerão processo de desverticalização, ou seja, não serão cindidas em empresas de geração e de transmissão de energia. "Nós não vamos fazer a cisão de nenhuma de nossas empresas públicas federais sobre as quais podemos decidir", disse a ministra. Segundo ela, não há nenhuma obrigação de separar a geração da transmissão de energia, no sentido de criar empresas com CNPJ diferentes. "O que nós achamos é que não faz sentido ter duas empresas, até porque não há nenhuma legislação que sustente isso, nem resolução da Aneel, nem lei." Dilma afirmou que o que será separado é a contabilidade. As empresas não poderão fazer a transferência de subsídios de uma para outra. No caso da compra de energia em um mesmo grupo, a ministra assegurou que a lei vigente será "absolutamente respeitada e a fiscalização será feita". Dilma Rousseff disse que uma das prioridades da sua gestão à frente do ministério será de promover a integração de toda a região Norte ao sistema interligado de energia elétrica. A interligação permitirá que a energia produzida na região possa ser levada para o restante do País. "A única região que não está integrada ao sistema é a Amazônia Legal. Vamos olhar esse projeto com muito cuidado", afirmou. Segundo Dilma, outra questão que merece destaque é a necessidade de garantir o abastecimento na região Norte. Empresas como a Eletronorte têm um grande papel em promover o desenvolvimento regional, afirmou. A ministra defendeu ainda a parceria entre setores público e privado, que leve à expansão do sistema elétrico.