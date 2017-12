Ministra destaca papel dos ministérios frente às reguladoras A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que para as agências reguladoras exercerem seu devido papel será preciso uma reestruturação nos ministérios. "É ponto crucial fortalecer o ministério para a reconstrução das agências. O papel da agência é fundamentalmente de regulação e fiscalização e não lhe cabe estabelecer políticas energéticas. Se isso estava sendo feito é porque houve um ministério fraco que não assumia suas responsabilidades", disse. A ministra participou hoje da aula inaugural da Coordenação de Programas de Pós Graduação em Engenharia da UFRJ, em comemoração aos 40 anos da instituição. Dilma fez um panorama sobre o setor elétrico brasileiro, detalhou os problemas a serem enfrentados e as causas que levaram o País a chegar à atual crise, além de esboçar alguns modelos que estão sendo estudados pelo governo para modificar o setor. Ainda sobre as agências reguladoras, a ministra voltou a reafirmar a necessidade de autonomia. "Mas é preciso frisar que autonomia não significa independência. A agência tem que regular e fiscalizar com base no que o ministério definir como política. Se as agências fizerem política, estarão atendendo interesses regionais e localizados. A agência não tem legitimidade para isso", disse. Dilma também disse que é preciso dar melhor nível profissionalizante e remuneração adequada às agências.