Ministra diz que construir Angra III não é a melhor solução A construção da usina nuclear de Angra III não é a alternativa mais economicamente viável para aumentar a oferta de energia no País. Esta é a posição que o Ministério de Minas e Energia defenderá na reunião desta quarta-feira do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em Brasília. Segundo a ministra Dilma Rousseff, a construção de termoelétricas ou térmicas a gás pode ser mais barata. "Do ponto de vista do meu Ministério, não tem o menor sentido escolher Angra III como a fonte que seja economicamente a mais barata neste momento", afirmou Ela disse, no entanto, que outros aspectos - técnicos, ambientais e estratégicos - também serão considerados na discussão. "Outras considerações são extra-energéticas", afirmou.