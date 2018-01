Ministra francesa discute energia nuclear com Dilma A ministra de Comércio Exterior da França, Christine Lagarde, afirmou nesta sexta-feira, 2, que tratou com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, sobre projetos comuns na área nuclear que vão muito além de Angra 3. "Os dois lados concluíram sobre a conveniência de realizar estudos de curto, médio e longo prazos nessa área. Tudo foi muito positivo", afirmou a ministra. No sábado, Christine Largard visitará as usinas de Angra 1 e 2 e travará contatos sobre projeto de Angra 3. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que acompanhou a ministra francesa na entrevista, confirmou que o governo está analisando a retomada e conclusão de Angra 3. Cauteloso, Bernardo ressaltou que a discussão sobre a construção da usina somente será tomada depois desse processo de estudos. Energia renovável Lagarde anunciou que até o final do primeiro semestre será aberto no Brasil uma unidade da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), cujo objetivo será financiar ou dar garantias a projetos nas áreas de energia renováveis no setor bancário e em obras de infra-estrutura urbana. A agência também atuará com instituições brasileiras em projetos de cooperação em terceiros países para o combate ao aquecimento global, à preservação da biodiversidade e luta contra doenças transmissíveis. Em princípio, os dois países trabalhariam em projetos na Guiné Bissau e Guina Francesa.