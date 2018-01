Ministra não vai à posse do presidente da Eletrobrás O novo presidente da Eletrobrás, Silas Rondeau Cavalcante Silva, assumiu o cargo sem a presença da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que esteve hoje no Rio para reunião de conselho da Petrobras e era esperada para a posse. Silas Rondeau foi indicado pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), para substituir o físico Luiz Pinguelli Rosa. A assessoria da estatal de energia informou apenas que a posse não teve cerimonial e que na próxima semana o novo presidente deve conceder entrevista. O novo presidente da Eletrobrás é professor licenciado da Universidade Federal do Maranhão e presidia a Eletronorte desde janeiro de 2003.