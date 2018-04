Ministro admite medidas radicais para que não falte álcool O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, admitiu tomar medidas radicais para garantir o abastecimento interno de álcool combustível. Ele citou como exemplo a imposição de cotas para exportação, caso os usineiros priorizem o mercado externo, principalmente o norte-americano, após uma possível redução na tarifa de importação sobre o combustível naquele mercado. "Evidentemente nós temos de dar segurança ao abastecimento interno e quanto a isso não há dúvida; aí os mecanismos serão adotados, e o mais radical deles seria a imposição de cotas", afirmou o ministro. "O mercado brasileiro pode ficar tranqüilo que essa questão (abastecimento) será fundamental em relação a qualquer política do álcool", completou Stephanes. O ministro procurou, entretanto, minimizar qualquer tipo de intervenção que possa ocorrer no futuro em relação ao álcool e lembrou que, além das mais de 300 usinas processadoras de cana-de-açúcar em operação no Brasil, outras 50 estão em implementação e 57 ainda em estágio de consulta, o que aumentará a oferta. Com isso, em cinco anos seria possível ampliar a capacidade instalada de produção de álcool em 20%. Stephanes voltou a afastar qualquer tipo de polêmica em relação ao avanço da cana-de-açúcar sobre a área de grãos. Ele citou que há cerca de 50 milhões de hectares cultivados com grãos, em torno de 150 milhões de hectares com pastagens degradadas e apenas 6 milhões de hectares com cana. "Se formos inteligentes e capazes, poderemos dobrar a produção de álcool sem causar qualquer impacto", disse o ministro. Tarifa americana O ministro da Agricultura afirmou que a redução da tarifa de US$ 0,54 por galão imposta pelos Estados Unidos ao álcool brasileiro é lenta e a queda, se ocorrer, deverá ser gradual. "Em dois anos não há chance de mudança, ou seja, só a partir de 2009", disse Stephanes ao lembrar que a legislação norte-americana para a tarifa impede uma rediscussão sobre o tema no próximo biênio. Por outro lado, o ministro salientou que o período será positivo para que o álcool possa começar a ser transformado em uma commodity mundial, processo que, na opinião de Stephanes, ainda deve demorar cinco anos, já que é necessária a expansão da produção para outros países. O ministro espera ainda que, em até três anos, seja criado um selo de qualidade para certificar o etanol brasileiro exportado nesse novo mercado. "Não há dúvida que o produtor do Brasil terá capacidade de se adaptar às normas, tanto ambientais como de qualidade, para receber este selo", opinou o ministro, que se reuniu hoje com o ex-governador da Flórida Jeb Bush (irmão do presidente George W. Bush) e com o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues.