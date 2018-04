Ministro admite recuar em MP de dívidas agrícolas A primeira resistência à idéia do governo federal de editar uma medida provisória (MP) permitindo a utilização de recursos do Fundo de Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para garantir o refinanciamento de dívida agrícola veio do ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Ele admitiu na tarde desta segunda-feira, 9, recuar na assinatura da MP. O deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS) disse que o ministro teria cobrado mais explicações sobre o processo para o refinanciamento como condições para dar o aval à utilização do FAT para a operação, que irá criar o Fundo de Recebíveis do Agronegócio (FRA), em um valor estimado de R$ 2,2 bilhões. O FRA seria o instrumento usado para equacionar as dívidas dos produtores rurais com o setor privado desde a safra de 2004/2005. Essa dívida alcança hoje cerca de R$ 4 bilhões. Durante a manhã, o presidente da Força Sindical, deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, já havia dito que trabalharia politicamente para que Lupi vetasse a utilização do FAT para a operação. "Isso é uma coisa inédita. Não tem o menor cabimento pegar o dinheiro do FAT, que é dos trabalhadores, para pagar dívida de fazendeiro. A Força Sindical é totalmente contrária à medida", afirma Paulinho. A posição contrária da Força é mais significativa já que os dirigentes da central sindical hoje estão filiados ao PDT, partido que acabou de indicar o novo ministro do Trabalho. Para ser adotada, a MP depende justamente do parecer do Ministério do Trabalho. "Vou conversar com o ministro Lupi e mostrar o impacto negativo que uma decisão como essas terá para os trabalhadores", afirma Paulinho. Já Heinze, que preside a Subcomissão de Política Agrícola e Endividamento da Comissão de Agricultura da Câmara, também vai utilizar a mesma estratégia política e informou que irá apelar para o deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS), da bancada ruralista e do mesmo partido de Paulinho e de Lupi, para tentar dar as explicações cobradas pelo ministro do Trabalho. "Nós vamos nos reunir para resolver isso e vamos ao Ministério. Só falta sair de lá e ir para a Casa Civil para a MP sair", disse Heinze. Operação A dívida dos produtores rurais com as empresas privadas será renegociada em quatro anos, com carência de dois anos, ou seja, a partir de maio 2009, com vencimentos anuais até 2012. O produtor pagaria juros de 5% ao ano, mais custos da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que hoje está em 6,5% ao ano. Os recursos do FAT voltariam ao governo por meio do Fundo de Recebíveis do Agronegócio a ser criado. As empresas credoras darão 20% de desconto sobre a dívida com o produtor e depositariam esse valor nesse novo fundo. Os produtores que optarem por recontratar a dívida terão, necessariamente, de pagar, à vista, 10% da dívida, volume também destinado ao FRA. A MP deve prever ainda que o produtor troque as garantias hipotecárias de bens por garantias de produto na renegociação. O novo fundo, formado então pelos 30% que viriam do atual endividamento, garantiria, portanto, a cobertura de uma possível inadimplência na renegociação. O governo, por meio do Banco do Brasil, poderia entrar ainda com uma parcela correspondente a 15% do total do endividamento. Caso a inadimplência futura supere os 45% da dívida renegociada, o Citibank entraria como a instituição financeira que assumiria o risco da operação e que teria como garantia parte dos 20% depositados pelas empresas privadas. A participação do Citibank como instituição garantidora de dívidas agrícolas também seria inédita.