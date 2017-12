Ministro afirma que Brasil faz rastreamento de gado dos EUA O ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje em Guariba, na região de Ribeirão Preto, que o Brasil já faz um rastreamento preventivo do gado importado dos EUA desde maio, quando surgiram casos do mal da vaca louca no Canadá. "Em oito anos nós compramos cerca de 4.800 animais do Canadá e dos Estados Unidos. Nosso maior volume de importações daquela região é de vaca de leite e, desde os primeiros casos no Canadá, ampliamos o rastreamento para o território norte-americano", afirmou Rodrigues. Confirmação do caso Ontem, testes preliminares realizados na Inglaterra confirmaram a existência do mal da vaca louca em um animal de uma fazenda no Estado do Washington, nos Estados Unidos. É o primeiro caso da doença em território americano. Os exames foram realizados por cientistas da Agência de Laboratórios Veterinários em Waybridge, na Inglaterra, e ainda vão passar por testes finais. A confirmação definitiva deve sair nos próximos dias. O animal infectado era uma vaca leiteira da raça Holstein que integrava um rebanho de uma fazenda na cidade de Mabton, no Washington. A vaca foi sacrificada no dia 9 deste mês. Agora, as autoridades encarregadas de investigar o caso nos EUA estão tentando traçar a trajetória do animal desde o nascimento até o sacrifício, o que pode oferecer pistas sobre onde a vaca foi contaminada e quais outros rebanhos podem ter sido infectados. Exportações brasileiras O surgimento do caso da doença nos Estados Unidos pode beneficiar as exportações brasileiras. Segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Marcus Vinícius Pratini de Moraes, o País pode aumentar de 15% a 20% suas exportações de carne bovina no ano que vem, passando de 1,3 milhão de toneladas para cerca de 1,6 milhão de toneladas. A remuneração dos exportadores também pode melhorar. A oferta mundial de carne também pode encolher bastante - os EUA exportam 1 milhão de toneladas - o que vai resultar em uma alta dos preços internacionais. "Os preços da carne, que caíram de 20% a 30% no final do ano por causa do excesso de oferta, devem melhorar bastante no ano que vem", previu Pratini. Veja mais informações sobre o assunto nos links abaixo.