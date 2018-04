Ministro alemão sinaliza fim da recessão no país

Após uma série de dados melhores, um oficial sênior do governo disse à Reuters que o produto interno bruto alemão ficou estável no segundo trimestre, talvez com uma leve expansão.

O relatório mensal do ministro para julho disse que a maior economia da Europa parece ter se recuperado da retração de 3,8 por cento no primeiro trimestre, a maior desde a reunificação da Alemanha em 1990.

"Há muito sugerindo que a atividade econômica como um todo pode ter estabilizado no segundo trimestre deste ano", disse o ministro no relatório.

De modo geral, o governo espera que a economia registre uma contração recorde de 6 por cento este ano. Mas o ministro disse que a perspectiva para a produção industrial e para as exportações têm melhorado.

"Internamente, as ações decorrentes dos pacotes de estímulos econômicos estão começando a ter um impacto. O consumo privado, que está se beneficiando disso, deve continuar dando suporte", afirmou o ministro.

