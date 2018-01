Ministro ameaça contratar substitutos para grevistas do Correio A assessoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informou na noite desta sexta-feira que recebeu telefonemas de sindicatos de carteiros de várias partes do País dizendo que as propostas da empresa foram rejeitadas. Segundo a assessoria, diante da decisão, o ministro das Comunicações, Miro Teixeira, determinou que seja intensificada a contratação temporária de funcionários. A assessoria da empresa informou que já há uma autorização para que sejam contratadas 6.500 pessoas por 90 dias. Desse total, já foram contratadas mil pessoas em todo o País, principalmente nos centros urbanos, onde a adesão à greve é maior. A empresa pedirá ainda ajuda à Polícia Militar para que garanta a segurança dos funcionários que quiserem trabalhar e para permitir a circulação dos caminhões. Conforme a assessoria, dos 99 mil funcionários, 20 mil estão em greve. A assessoria dos Correios informa ainda que mesmo com a rejeição da proposta da ECT pelos funcionários, a empresa continuará a negociar.