Ministro ameaça produtores de álcool Afirmando que uma única usina tem estocados cerca de 800 milhões de litros de álcool, o ministro da Agricultura, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, ameaçou os produtores do combustível, dizendo que o governo pode desapropriar os estoques de álcool em poder dos usineiros, se o preço não cair imediatamente. Após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro declarou que há amparo na legislação para confiscar a produção de grupos privados. Mas, antes de chegar a este extremo, Pratini disse que retomará a política dos leilões de 60 milhões de litros de álcool, em intervalos de 15 dias, e reduzirá os subsídios aos produtores nas regiões do País onde os preços subiram. Além disso, o presidente Fernando Henrique assinou, ontem, decreto reduzindo de 24% para 20% a mistura do álcool anidro à gasolina a partir do próximo dia 20, e, segundo Pratini, estas medidas irão permitir não apenas a diminuição do preço do álcool, mas também o da gasolina. Em menos de um mês, os combustíveis tiveram um reajuste médio de 20% nas principais cidades do País. Preocupado com os aumentos, o presidente Fernando Henrique reuniu os cinco ministros, das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho; da Fazenda, Pedro Malan; do Desenvolvimento, Alcides Tápias; da Agricultura, Pratini de Moraes, e da Casa Civil, Pedro Parente. Também participaram da reunião no Palácio da Alvorada e que durou mais de duas horas, três secretários-executivos. As diretrizes tomadas na reunião serão apresentadas, na próxima segunda-feira, aos empresários do setor, em Brasília. Pratini informou que, após este encontro, será estabelecido o cronograma para implantação das medidas. Tourinho investiga cartéis dos postos de gasolina A primeira atitude diz respeito à redução da quantidade de álcool anidro que é misturada à gasolina. No ano passado, por causa do excesso do produto, foi decidido elevar o porcentual da mistura para 24%. A redução para 20% permitirá uma sobra de 900 milhões de litros por ano no mercado O ministro Tourinho está acompanhando a formação de cartéis dos postos de gasolina. De acordo com Pratini, é possível que o grupo que está cuidado da questão dos combustíveis busque apoio do ministro da Justiça, José Gregori, já que a Secretaria de Direito Econômico (SDE) investiga denúncias de formação de preços das revendas e distribuidoras em vários Estados. Numa nota oficial, Tourinho informou que convocou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e dirigentes das distribuidoras e revendedoras de combustíveis para una reunião, em Brasília, na próxima terça-feira. Acrescentou que o aumento dos combustíveis permitiu que as revendedoras, em alguns casos, ganhassem até R$ 0,30 por litro de gasolina. O ministro argumentou que o governo segurou o repasse dos custos da importação de derivados de petróleo para o mercado interno