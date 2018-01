Ministro anuncia a retomada de 6% de obras paralisadas da faixa 1 do Minha Casa

BRASÍLIA - O ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou nesta quinta-feira, 23, a retomada das obras de 6% das cerca de 71 mil moradias da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, o ministério se empenhará para a retomada gradual dos outros empreendimentos cujas obras estão paradas por falta de recursos.

"Nosso esforço e nosso compromisso é de, mês a mês, dar passos seguros para fazer com que os contratos que foram assinados tenham o devido fluxo de pagamentos", afirmou. De acordo com ele, a retomada das 4.232 unidades habitacionais em São Paulo, no Acre, Bahia, no Pará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul representa investimentos da ordem de R$ 310 milhões.

O ministro não quis fixar um prazo para a retomada das obras, mas disse que a sociedade brasileira quer a garantia de que haverá recursos para honrar os compromissos assumidos.

Araújo voltou a criticar a postura do governo anterior, da presidente afastada Dilma Rousseff, de contratar moradias da faixa 1 sem entregar as que estão sendo construídas. O ministro disse que não há uma previsão de quando serão feitos novos contratos para beneficiar essa faixa, que atende famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. Os subsídios chegam a 90% do valor do imóvel.

Araújo também afirmou que não tem compromisso com a meta de Dilma de contratar 2 milhões de moradias até fim de 2018. Disse que em 2016 o governo contratará 400 mil unidades das faixas 2 e 3, das quais 210 mil já estão contratadas.