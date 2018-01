Ministro anuncia comissão para discutir problema de Paranaguá O ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, montou uma comissão com representantes do ministério e da Câmara dos Deputados para negociar com o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), uma solução para os problemas que atingem o Porto de Paranaguá em conseqüência da greve dos portuários e controladores e da paralisação de milhares de caminhões ao longo da rodovia BR-277. "Vamos esgotar todas as tentativas de diálogo e evitar qualquer espécie de medida drástica", disse o ministro em nota distribuída hoje pelo Ministério dos Transportes. O ministro se reuniu no início da tarde com empresários e trabalhadores do setor portuário, produtores e parlamentares para discutir a situação, que está prejudicando exportações brasileiras. Da comissão fazem parte o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Carlos Alberto Nóbrega, o diretor de Gestão de Programas Aquaviários do Ministério dos Transportes, Paulo de Tarso Carneiro, e a deputada Telma de Souza (PT-SP), presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara. Os integrantes do grupo recebido pelo ministro chegaram a pedir uma intervenção federal no Porto de Paranaguá, mas, segundo o Ministério, saíram da reunião satisfeitos com a iniciativa do ministro de Alfredo Nascimento de manter o diálogo.