Ministro apresenta anteprojeto da Agência de Aviação Civil O ministro interino da Defesa, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista, apresentou hoje aos presidentes das empresas de aviação civil, durante almoço na sede do Ministério, o texto do anteprojeto de criação da Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo Batista, que é o comandante da Aeronáutica, trata-se de um anteprojeto "enxuto", que não inclui as questões de regulamentação do setor de transporte aéreo, consideradas mais polêmicas. O brigadeiro disse que o texto apenas cria a agência, abordando seu objetivo e atribuições. Acrescentou que, se depender da equipe do Ministério da Defesa, o anteprojeto estará pronto para ser encaminhado ao Congresso dentro de dez dias. Os empresários, porém, ficaram de apresentar ainda algumas sugestões. No Congresso, chegou a tramitar uma proposta criando a agência e tratando de várias questões relacionadas ao setor de aviação civil, como, por exemplo, prazo de concessão de linhas para transporte aéreo. Como esse projeto sofreu modificações que desagradaram ao governo, este o retirou da Câmara antes que fosse submetido a votação. Agora, o governo quer que as questões polêmicas não sejam incluídas no novo projeto e sim no Código Brasileiro de Aviação, que está sendo reelaborado pelo Ministério da Defesa. O presidente do Sindicato das Empresas de Aviação, George Ermakoff, apoiou, em declaração após o almoço, a idéia do governo de propor novamente a criação da agência e lembrou que o projeto anterior era considerado pelos empresários "fora do real". Ele disse que dentro de dois ou três apresentará ao governo as sugestões do setor para o projeto.