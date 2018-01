Ministro argentino vai ao Chile para reverter embargo à carne Preocupado com o embargo chileno à carne de seu país, o secretário de Agricultura da Argentina, Miguel Campos, viajou ao Chile para tentar convencer o governo do presidente Ricardo Lagos que o surto de aftosa de Corrientes já está controlado, e que a doença não se espalhará para o resto do país. Assim como outros países, o Chile anunciou embargo ao produto na semana passada, assim que a Argentina confirmou o foco de febre aftosa na província de Corrientes. Porém, o que preocupou o governo de Néstor Kirchner foi a intensidade da interrupção das compras, já que, diferentemente de outros países, o Chile embargou completamente a entrada de carne em seu território, em vez de limitar as compras apenas do local contaminado. A Argentina, até semana passada, era responsável por 80% da demanda externa chilena. No ano passado, o rendimento com as vendas chegou a US$ 160 milhões. O presidente Lagos justificou a suspensão das compras de carne argentina, afirmando que o Chile precisa se preservar, pois seu país é considerado livre de aftosa há 25 anos: "esse é um imenso capital que o Chile precisa preservar e cuidar." Disputa A disponibilidade do mercado chileno é disputada pelo Brasil e pela Argentina há algum tempo. A carne brasileira havia conquistado o mercado chileno na virada do século graças ao surgimento de centenas de focos de aftosa na Argentina no ano 2000. A carne argentina só recuperou o status de "livre de aftosa com vacina" a partir de setembro de 2003. Imediatamente, começou a reconquistar o mercado chileno - fator estimulado com a volta da aftosa em território brasileiro ano passado.